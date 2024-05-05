Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy anısına hayır ve şenlik düzenlendi.

Bayramiç'in Menderes Mahallesi Muhtarlığı tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği ilçede hayır yemeği ve şenlik düzenlendi. Mahallede düğün yemeklerinin pişirildiği alanda Cumartesi gününden hazırlıklara başlandı. Hayır yemeğinde misafirlere ikram edilecek keşkek için 65 küçükbaş hayvanın eti, 1 ton keşkeklik buğday, 250 kilo zeytinyağı kullanıldı ve yemek odun ateşinde sabaha kadar pişirildi. Binlerce kişinin katıldığı yemek öncesi Mevlid-i Şerif okundu. Yemek öncesi ve sonrası mehteran ekibi ile folklor ekibi çeşitli gösterilerde bulundu.

Menderes Mahallesi Muhtarı Fatih Koç, "Bu etkinliği düzenleyerek halkımıza ve çocuklarımıza hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u anarken daha iyi bir tanıtımını yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Köy hayrı ve şenlik mahalli sanatçıların yer alacağı konser ile sona erecek. - ÇANAKKALE