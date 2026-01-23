Mardin'de insanlık ölmemiş dedirten hareket: Donmak üzere olan yavruların imdadına yetişti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 yavru köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından bulundu ve kurtarıldı. Cahit Öztemel, yol kenarında bulduğu yavruları aracına alarak hemen en yakın akaryakıt istasyonuna götürdü.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, henüz gözleri yeni açılmış olan 7 yavru köpeği dondurucu soğuğa rağmen ilçe kırsalında yol kenarına bıraktı. Karın üzerinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavruların imdadına, o sırada yoldan geçen Cahit Öztemel yetişti. Aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki yavruları fark eden Öztemel, aracını durdurarak hayvanların yardımına koştu. Soğuktan titreyen yavruları aracına alan duyarlı vatandaş, en yakın akaryakıt istasyonuna götürdü. İstasyonda güvenli ve sıcak bir alana alınan yavruların hayata tutunduğu belirtilirken, Cahit Öztemel'in bu davranışı takdirle karşılandı. - MARDİN