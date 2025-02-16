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Mazıdağı'nda 28 Yıllık Husumet Barışla Son Buldu

Mazıdağı'nda 28 Yıllık Husumet Barışla Son Buldu
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yılmaz ve Gündüz aileleri arasındaki 28 yıllık husumet, bölgenin kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Barış merasiminde din adamları, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yılmaz ve Gündüz aileleri arasındaki 28 yıllık husumet barışla son buldu.

Mazıdağı'nın Yücebağ ve Çınar ilçesinin Bağacık köylerinden Yılmaz ve Gündüz aileleri arasında 28 yıl önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi. 1997 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı. Mazıdağı ilçesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Binlerce kişinin hazır bulunduğu merasiminin yapıldığı salona taraflar barışa öncülük eden kanaat önderlerinin eşliğinde geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasim, din adamları tarafından barışa yönelik dua ve ayetler okunarak devam etti.

Tarafların tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden barış merasimi davetlilerin onuruna verilen barış yemeğiyle son buldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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