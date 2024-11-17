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Mazgal Hırsızı Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da, geri dönüşüm malzemesi toplarken mazgal demirini çalan şüpheli, polis takibinin ardından kendini gizleyemedi ve yakalandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mazgal hırsızı polisin takibi sonrası yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geri dönüşüm malzemesi toplarken, güpegündüz yol ortasındaki mazgal demirini çalan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 13 Kasım'da kent merkezi Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ konutları alanında yaşanan olayda 3 tekerlekli motosikletle geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs çöp konteynerlerinden hurda malzemeler toplamaya başladı. Daha sonra şahıs etrafı kolaçan edip ardından motosikletin arkasındaki kaldırımda bulunan mazgal demirini yerinden söküp motosikletin sepetine attı. Şahıs ardından hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şahsın A.İ.Ş., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mazgal Hırsızı Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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