Mavera Teknoloji Takımı'ndan Eskişehir'e Gurur Veren Başarı

TEKNOFEST'te Türkiye üçüncüsü olan ve uluslararası alanda başarı elde eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı Koordinatörü Burak Sarıkaya ve takım üyeleri, TÜBİTAK TEKNOFEST İvmelenme Branşı'nda Türkiye 3'üncülüğü ve Görsel Tasarım Özel Ödülü kazanarak ayrıca Polonya'da düzenlenen Uluslararası Shell Eco Marathon Mühendislik Yarışması'nda teknik onay alan tek Türk takımı olma başarısı gösterdi. Başarılarıyla gururlandıran takımı makamında kabul eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR