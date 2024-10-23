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MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Avşar Saruhanlı'da İncelemelerde Bulundu

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Avşar Saruhanlı'da İncelemelerde Bulundu
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MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Saruhanlı İlçe Şefliğine yaptığı ziyarette atıksu arıtma tesisi ve su arıtma tesislerini inceledi. İlçenin su ihtiyaçlarının daha kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, idarenin çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Saruhanlı İlçe Şefliğine ziyarette bulundu. Atıksu arıtma tesisi ile ilçe merkezine su verilen içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisinde incelemede bulunan Avşar, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aktif bir şekilde sahada olduklarını belirtti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, idarenin çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve yurttaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla Saruhanlı ilçe şefliğini ziyaret etti. Avşar, atıksu arıtma tesisi ile ilçe merkezine su verilen içme suyu deposu ile içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar ile ilgili yetkili personelden bilgiler aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 17 ilçede olduğu gibi Saruhanlı merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Su en temel ihtiyaç. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğümüzün il genelinde olduğu gibi Saruhanlılı yurttaşlarımıza da hizmeti daha kaliteli, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırması gerekiyor. Birimlerimizle koordine olarak ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için dört koldan çalışıyoruz. Canla başla çalışarak görevinin başında olan personellerimiz ile bir araya geldik, sahada incelemelerde ve fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Saruhanlı manisa

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