Martin'de 1 Mayıs'ta Turist Yoğunluğu

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Türkiye'nin birçok noktasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanırken, hafta sonu ile resmi tatili birleştiren turistler Mardin'e akın etti.

Mardin, tarihi dokusu, taş evleri, dar sokakları ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde turistlerin uğrak noktası oldu. 1 Mayıs tatilini fırsat bulan ziyaretçiler Türkiye'nin farklı şehirlerinden Mardin'e gezmeye geldi.

Kahramanmaraş'tan gelen Fatma Sena, şehrin kendine has atmosferinden çok etkilendiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Buraya geldiğimden beri açıkçası bu şehrin bir ruhu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir atmosferi var. Şehre girdiğinizde ilk başta sizi büyük bir misafirperverlik karşılıyor. Şehrin içine girdiğinizde de zaten görebilirsiniz bunu, bayağı insanlar güler yüzlü. Sıcakkanlılar. Esnafları da aynı şekilde öyle. Eskiden beri bir Mezopotamya şehri olduğu çok belli. Eski bir tarihi var gerçekten. Konaklara da girdiğinizde zaten bunu hissediyorsunuz iyice. Evlerin içinde, evlerin dışında bir şeylerin yaşandığı, güzel anıların olduğu belli. Güzel anılarla beraber acı anılar da vardır muhakkak diye düşünüyorum. Çünkü bir hikaye yaşanıyor orada, belli. Girdiğiniz andan itibaren onu hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı."

Adana'dan Mardin'e gelen Esra Akçakoyun, tarihi atmosferde heyecanla gezdiklerini belirtti. İlk kez Mardin'e gelen Hatice Günara Akçakoyun, "Evlerin taştan yapılmış olması çok hoşuma gitti, bana Kapadokya'yı anımsattı. Dar sokakları çok güzel, burada yapılabilecek bir sürü aktivite var. Bir daha gelmeyi, hatta burada yaşamayı çok isterim" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Esmanur Odabaşı, mimariye hayran kaldığını ve herkesin bu kültürü görmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'dan gelen bir Uğur Çetin ise şehrin güzelliği karşısında Mardin'den İstanbul'a taşınan arkadaşlarına şaşırdığını belirtti. Çetin, "Arkadaşlarıma video gönderip 'Buraları nasıl bırakıp da İstanbul'a geldiniz' diye sordum. Şehirde yaşanan yoğunluktan dolayı ufak bir park sıkıntısı var ancak onun haricinde buraya gelmeye ve bu güzellikleri görmeye kesinlikle değiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA