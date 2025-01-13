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Marmaris'te Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

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Marmaris'te kapalı ve yağışlı hava devam ederken, ilçe sakinleri yağmurun kışın ayrı bir güzellik kattığını belirtiyor. Turizm cenneti olan Marmaris, yazın yoğunlukta, kışın ise huzurlu bir sessizliğe bürünüyor. Meteoroloji, yağışların birkaç gün daha süreceğini bildirirken, yerel ekipler olumsuz durumlara karşı hazırlıklı.

Marmaris'te yağışlı hava etkisini sürdürüyor

MUĞLA - Dünyaca ünlü turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kapalı ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Marmaris sakinleri, yağmurun ilçeye farklı bir güzellik kattığını ifade ederek kış mevsiminin de ayrı bir keyif sunduğunu belirtiyor. Yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Marmaris, kışın sessizliğe bürünüyor. İlçe sakinlerinden Pertev Katırcı, "Tabii ki yağmurlar da güzel, ama önümüz yaz. Marmaris'in her halini çok seviyoruz" diyerek, ilçenin dört mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu dile getirdi.

Yoğun yağışlar ve zaman zaman şiddetli rüzgarların etkili olduğu Marmaris'te, yat sahipleri teknelerini korumak için sık sık yat limanını ziyaret ediyor. Tekne bakımlarını sürdüren sahipleri, kötü hava şartlarına karşı önlemlerini alıyor.

Meteoroloji, yağışların birkaç gün daha devam edeceğini bildirirken, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yerel ekiplerin ise muhtemel aksiliklere karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Marmaris'te Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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