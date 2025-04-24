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Marmaris'te Yaban Domuzları Kediyi Parçaladı

Marmaris'te Yaban Domuzları Kediyi Parçaladı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzları, bir kediyi yakalayıp parçaladı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Marmaris'te yaban domuzları kediyi böyle telef etti

Yakaladıkları kediyi parçalayıp yiyen yaban domuzları vatandaşların tepkisini çekti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzlarının bir kediye saldırma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Tokatlılar Sitesi önünde akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. İlçe merkezine kadar inen yaban domuzları, Tokatlılar Sitesi önünde, kovalamaca sonucu yakaladıkları kediyi öldürdü. Domuz ve yavrularının kediyi parçalayıp yediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı. Vatandaşlar, "Yetkililer ne zaman önlem almayı düşünüyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Özellikle gece saatlerinde sık sık mahallelerde görülen yaban domuzlarının can güvenliklerini de tehdit ettiğini belirten vatandaşlar duruma bir an önce çare bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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