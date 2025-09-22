Marmaris'te Motosiklet Sürüş Güvenliği Eğitimi Çalıştayı Başladı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Motosiklet Sürüş Güvenliği Eğitimi Çalıştayı Marmaris'te başladı.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ile Muğla İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Demir'in katılımıyla açılışı yapılan çalıştay beş gün sürecek.

Eğitimlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Yunus Polis Eğitmenleri tarafından yetiştirilen Sağlık Bakanlığı personeli görev alıyor. Çalıştayın amacı, motosiklet ambulansı kullanan acil sağlık personelinin görev sırasında güvenliğini artırmak ve ulusal ölçekte standart bir eğitim programının altyapısını oluşturmak.

Sürüş teknikleri ve güvenlik donanımlarının da ele alındığı çalıştaydan elde edilecek sonuçların, ilerleyen dönemde motosiklet ambulansı personeline yönelik eğitimlerde kullanılacağı bildirildi. - MUĞLA