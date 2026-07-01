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Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Taşıyan Tekne Battı: 1 Ölü, 2 Kişi Kayıp

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 15 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 2 kişi ise kayıp.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin su alarak batması sonucu 15 kişi sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Marmaris açıklarında dün akşam saatlerinde devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-65, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekneyi radar ve termal kamera sistemiyle tespit ederek takibe aldı.

Takip sırasında teknenin Kızılada açıklarında durduğu ve su alarak yarı batık hale geldiği belirlendi. Deniz yüzeyinde ve batmak üzere olan tekneye tutunmaya çalışan göçmenlerin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri vakit kaybetmeden arama kurtarma operasyonu başlattı.

Bölgeye destek amacıyla Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ile Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda denizde yaşam mücadelesi veren 15 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarılan göçmenlerle yapılan ilk görüşmelerde teknede bulunan 2 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak amacıyla deniz ve havadan başlattığı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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