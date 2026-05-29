Marmaris'te Su Alan Gezi Teknesi Battı

Muğla Marmaris'te turist taşıyan gezi teknesi seyir halindeyken su alarak battı. Yolcular, kaza öncesinde başka bir tekneye tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, günübirlik tur düzenlenen gezi teknesi, Marmaris Körfezi Cennet Adası Akvaryum Koyu açıklarında dümen bölümünden su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan tekneyi daha sığ bölgeye götürdü. Mürettabatın yardımıyla teknede yolcu olarak bulunan turistler bir başka gezi teknesine tahliye edildi. Tahliyenin ardından su alan tekne kısa sürede battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

