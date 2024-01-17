Üye Girişi
Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yeni belediye binası ve diğer projeler hakkında bilgi verildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir de Başkan Mehmet Oktay'a eşlik etti.

Görüşmede Başkan Mehmet Oktay, yapımında sona gelinen yeni belediye binası ve diğer projelerle ilgili bilgi vererek Genel Başkan Özel'i Marmaris'e davet etti.

"EL BİRLİĞİ İLE SIKINTILARI ATLATTIK"

Marmaris'e modern, konforlu ve tüm birimlerin bir arada olacağı bir belediye binası kazandırdıklarını söyleyen Başkan Oktay, "Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız binamız çok yakında halkımızın hizmetinde olacak" diye konuştu. Başkan Oktay; pandemi, yangın, sel dönemi yapılan çalışmaları da aktararak "Marmaris belki de hiçbir ilçenin yaşamadığı felaketler yaşadı. Pandemi, 2021 ve 2022 yaz aylarında günlerce süren yangın felaketleri ve geçtiğimiz yaz da meydana gelen yangınlar 18 bin hektardan fazla ormanımızı kül etti. Yangının ardından tonlarca orman toprağının yerleşim yerlerine aktığı seller meydana geldi. Çok zorluk yaşadık ama tüm bu sorunların altından halkımızdan aldığımız güçle, onlarla el ele vererek kalkmayı başardık. Marmaris'i geleceğe hazırlamak için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ

Marmaris'e gelmekten mutluluk duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Marmaris'in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Marmaris'i ve çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizin aydınlık yüzü Marmaris'e ve değerli vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesini temsil eden 'İlkeler Terazi'si hediye etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Oktay Marmaris Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title