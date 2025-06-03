Marmaray'da Baba ve Genç Kız Arasındaki Tartışma Ortaya Çıktı

Marmaray'da Baba ve Genç Kız Arasındaki Tartışma Ortaya Çıktı
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İstanbul'da Marmaray'da 2 çocuğuyla seyahat eden Deniz Eroğlu'nun 18 yaşındaki bir genç kızla tartışması sonrası yumruklu saldırıya uğraması olayında, genç kız Eroğlu'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Marmaray'da 2 çocuğuyla birlikte yolculuk yapan Deniz Eroğlu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin, olay öncesinde tartıştığı ve hakaret ettiği 18 yaşındaki genç kız, baba Eroğlu hakkında şikayetçi oldu. Ortaya çıkan görüntülerde, genç kızın gözyaşları içinde istasyondan çıktığı görüldü.

İstanbul Maltepe'de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı E.D.(50) isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğraması ülkenin gündemine oturmuştu. Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yumruklu kavga olayından önce baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, baba Deniz Eroğlu'dan şikayetçi oldu.

Tartışma anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların tartışmaya müdahale ettiği, genç kızın ise ağlayarak istasyondan çıkış yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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