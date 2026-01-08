Haberler

Şiddetli lodos Marmara'da etkili oluyor: Gemiler dalgalar nedeniyle ilerleyemedi

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da yaşamı zorlaştırıyor. Dalgalar sahil bandına taştı ve gemiler demir atarak bekliyor.

Marmara'da gece saatlerinde başlayan lodos gün içerisinde de etkili olmaya devam ediyor. Marmara Denizi üzerindeki gemilerin şiddetli lodos nedeniyle demir atarak bekledikleri görüldü.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu. Fatih Yedikule sahili açıklarında ise şiddetli lodos nedeniyle gemilerin demir atarak bekledikleri görüldü. - İSTANBUL

