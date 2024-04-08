Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a seyreden arabalı vapurla yunuslar görsel şölen sundu

Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a seyreden arabalı vapurla yarışırcasına oynayan yunuslar görsel şölen sundu. Yunus sürüsü vapurun burun kısmından zaman zaman suyun üzerine atlayarak eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçen gemilerle eşlik ederken görülen yunus sürüleri bu kez Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a giden arabalı vapura eşlik ederken görüntülendi. Vapur'un burun kısmında onunla adeta yarışırcasına suyun üzerine zıplayarak ilerlemesi izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Bir süre gemiye eşlik eden yunus sürüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - TEKİRDAĞ