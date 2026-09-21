Mardin Derik'te mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni gözaltına alındı

Mardin Derik'te mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik'te mısır tarlasında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 15 yaşındaki kuzeni D.K. gözaltına alındı. D.K.'nin ilk ifadesinde, çocukla av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi; soruşturma sürüyor.
Haber: Gülten Akgül
(MARDİN) – Mardin'in Derik ilçesinde mısır tarlasında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in ölümüyle ilgili 15 yaşındaki kuzeni D.K. gözaltına alındı.
Olay, Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında Selahattin Karayel'in cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma ekiplerince özel ekip oluşturuldu.
Yürütülen soruşturma kapsamında Karayel'in kuzeni D.K. gözaltına alındı.
D.K.'nin ilk ifadesinde, Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfeğin kazara ateş aldığını ve Karayel'in yaşamını yitirdiğini söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.