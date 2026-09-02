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Mardin'de iş kazası: 3 gün sonra can verdi

Mardin'de iş kazası: 3 gün sonra can verdi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos Pazartesi sabahı çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 5 çocuk babası Kadir Kaya, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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