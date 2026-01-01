Mardin'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları çöktü.

Mardin'de yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Ömerli ilçesine bağlı Öztaş Mahallesi'nde yoğun kar yüküne dayanamayan çiftlik yapısı çöktü. İçeride bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile evde bulunan 6 kişi çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çöken yapının altında kalan 2 ineğin kurtarılması için ise AFAD'dan destek istendi.

İlçede dün gece başlayan doğal gaz kesintisi, yeni yılın ilk gününde de devam etti. İlçe genelinde etkili olan kesinti nedeniyle birçok hane ısınma ve sıcak su hizmetinden yararlanamazken, vatandaşlar yetkili firmaya ulaşmakta güçlük yaşadıklarını ifade etti. Kesintinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kesinti nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan çam ağacının üzerine devrildiği iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde ise bir apartmana ait yaklaşık 125 metrekarelik teras çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

Yetkililer kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları çatı, teras ve ağaç altlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kapanan yolların açılması, enerji ve doğalgaz kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.