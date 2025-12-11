Haberler

Mardin'de Jandarmadan Yasa Dışı Silah İmalathanesine Baskın

Güncelleme:
Midyat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah üretim atölyesi tespit edilerek bir kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde jandarmanın yasa dışı silah üretim atölyesine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ile Midyat İlçe Jandarma ekipleri, iki ay süren istihbarat ve fiziki takiplerin sonucunda, silah ve mühimmat kaçakçılarına ait yasa dışı silah üretim atölyesini tespit etti.

Burada yapılan operasyonda gözaltına alınan N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, bir kalaşnikof ve bir mavzer piyade tüfeği, ayrıca silahların parçalanması ve yeniden monte edilmesinde kullanılan 69 tabanca şarjörü, 17 piyade tüfeği şarjörü, 150 namlu, 120 mekanizma, 280 kapak takımı, 250 kabze, 200 el kundağı ve çok sayıda mühimmat ile silah üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
