Mardin'de Sağanak Sele Neden Oldu… Tarım Arazileri ve Evler Sular Altında

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Drone ile kaydedilen görüntülerde tarım alanları ve ev avlularının tamamen suyla dolduğu görüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demet Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak köyde su baskınlarına neden oldu. Tarım arazileri ve bazı evlerin avluları sular altında kalırken, yaşananlar drone kamerasıyla görüntülendi.

Drone ile çekilen görüntülerde, köyün büyük bir bölümünde su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazileri, köy mezarlığı ve birçok evin avlusunun tamamen suyla kaplandığı görülüyor.

Meteoroloji, yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini açıklayarak sel ve su baskınlarına karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.

Şiddetli yağışın etkilerini anlatan mahalle sakinleri, yağmurun aniden bastığını ve mahallenin kısa sürede suyla kaplandığını belirtti. Bazı vatandaşlar, tarlalarının tamamen su altında kaldığını, ekinlerinin büyük zarar gördüğünü anlatarak, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.