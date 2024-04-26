Mardin'de piknik yapan kız çocuğunun parmağına olta iğnesi battı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı'nda piknik alanında kız çocuğunun parmağına batan olta iğnesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, R.E. isimli kız çocuğu, ailesi ile piknik yapmak ve balık tutmak için Karasu Çayı'na gitti. Balık tutarken misina iğnesi parmağına batan R. E., şiddetli ağrı hissetmeye başladı.

Mazıdağı Devlet Hastanesinde itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ile iğneyi batan parmaktan dikkatlice çıkardı. Operasyon sonrası sağlık ekiplerince kız çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldı.