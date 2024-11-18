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Mardin'de Park Halindeki Otomobilden Hırsızlık Kamerada

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hırsız, park halindeki otomobilden nakit para çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de park halindeki otomobilde hırsızlık anları kamerada

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, park halindeki bir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki aracın yanına yaklaşarak kapıyı açıp içeriye girdi. Aracın içinde bulunan nakit parayı çalan şahıs, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.

Mardin'de Park Halindeki Otomobilden Hırsızlık Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - Yerel
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