Mardin'de Mısır Kurutma Silosunun Çökesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde bulunan bir mısır kurutma silosunun çökmesi sonucu 27 yaşındaki Gökhan Savucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'in Derik ilçesinde çöken mısır kurutma silosunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma silosu çöktü. Metal yığınının altında kalan Gökhan Savucu (27) hayatını kaybetti.
Savucu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel