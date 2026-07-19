Mardin'de İnşaatın İkinci Katından Düşen 60 Yaşındaki İşçi Yaşamını Yitirdi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralanan sıva ustası Veysi Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldiği olayda, yapımı devam eden bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 60 yaşındaki Veysi Öztürk, henüz belirlenmeyen bir nedenle ikinci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Öztürk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA