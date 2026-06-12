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Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN ) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gümüşdere Mahallesi Akdoğan yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 55 ARP 58 ile 47 MA 5275 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
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