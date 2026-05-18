Mardin'de Geri Manevra Yapan Aracın Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Kumsal Öncel hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobil geri manevra yaptığı esnada 2 yaşındaki yeğeni Kumsal Öncel'i ezdi.
Otomobilin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA