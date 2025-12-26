Mardin'de Gazze'ye destek eylemi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Cuma namazı sonrası toplanan grup, İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi avlusunda Cuma namazı sonrası toplanan grup, İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Basın açıklamasına Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Türkiye Basın açıklamasını okuyan Gençlik Vakfı (TUGVA) Mardin Şube Başkanı Emin Kurtay, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkım, uluslararası hukuk ihlalleri ve sistematik hak gasplarına karşı kamuoyunu bilgilendirme ve duyarlılık çağrısında bulundu. Kurtay, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan İnsanlık İttifakı Galata Yürüyüşüne tüm halkı davet ederek, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşananlar artık sadece bir gündem maddesi değil, modern zamanların insanlık sınavıdır. Burada sadece bir kriz değil, uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır. İnsan hakları söylemi, sadece rahat coğrafyaların dekoru olmamalıdır. Bugün Gazze'de yaşam normalleşme değil, hayatta kalma mücadelesidir. Bir çocuğun soğukta can verdiği haberini akış içinde tüketebiliyorsak burada büyük bir sorun var demektir. İnsani yardım kavramı bile prosedürlerle tartışmalı hale getirilmiştir. Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde binlerce vicdan sahibiyle birlikte Filistin'i unutmayacağız, susmayacağız, insanlık onurunu savunacağız. Bu yürüyüş, sadece bir protesto değil; insanlık onurunun, hukukun ve vicdanın sesi olacaktır. Söylenen her söz, yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Biz onurun yanında yer alıyoruz."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,