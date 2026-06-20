Mardin'de Ev Yangını: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşamını Yitirdi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi Büyüktepe köyünde evde çıkan yangında 7 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi, anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi Büyüktepe köyünde, saat 05.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Alevleri fark eden anne, baba ve 3 çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, 7 yaşındaki Melike Demirkaya evden çıkamayarak yangında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan anne, baba ve 3 çocuk ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Melike Demirkaya'nın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA