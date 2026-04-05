Nusaybin'de çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu

Mardin'de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Nusaybin ilçesinde haftalardır etkili olan yağışların kısa süreliğine ara vermesiyle çocuklar uçurtmalarını alarak sokaklara çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, açık alanlarda uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesine, bölgede görev yapan polis ekipleri de kayıtsız kalmadı. Görevli bir polis memuru, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri de bu anlara ilgi gösterirken, çocuklarla polisler arasında kurulan sıcak iletişim dikkat çekti. - MARDİN

