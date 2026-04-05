Nusaybin'de çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yağışların durmasıyla çocuklar uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı. Polis memurları da çocukların mutluluğuna ortak olarak onlarla birlikte uçurtma uçurdu.

Mardin'de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Nusaybin ilçesinde haftalardır etkili olan yağışların kısa süreliğine ara vermesiyle çocuklar uçurtmalarını alarak sokaklara çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, açık alanlarda uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesine, bölgede görev yapan polis ekipleri de kayıtsız kalmadı. Görevli bir polis memuru, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri de bu anlara ilgi gösterirken, çocuklarla polisler arasında kurulan sıcak iletişim dikkat çekti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti

Esrarengiz olay! 70 metrelik duvardan düşerek öldü
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti

Esrarengiz olay! 70 metrelik duvardan düşerek öldü
Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Murat Boz esprisi olay oldu! Seren Ay’ın nişanlısından flaş hamle
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi