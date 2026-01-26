Haberler

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten Akgül

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 11.00 sularında, özel bir hastane önünde, Ateş ve Çeçen aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Suud Çeçen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılanlardan 54 yaşındaki bir kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
