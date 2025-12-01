Mardin'de 78 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 30 Kasım'da Kızıltepe ilçesinde kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,