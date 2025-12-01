Haberler

Mardin'de 78 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, 30 Kasım'da Kızıltepe ilçesinde kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.




