Mardin'de 36 kaçak cep telefonu ele geçirildi, operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

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Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Midyat ve Artuklu ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 36 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Artuklu ve Midyat ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 98,40 gram uyuşturucu madde ile 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamalarda, kentte huzur ve güvenliğin korunması ile vatandaşların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA