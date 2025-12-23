Maraş Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Ortaca'da Anıldı

(MUĞLA) - Maraş Katliamı'nın 47. yılı dolayısıyla Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Ortaca Dalaman Şubesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Şube Sözcüsü Özlem Öksüzoğlu, "Dün yaşanan katliamları unutursak yarın yeni katliamları yaşarız" dedi.

Kahramanmaraş'ta 19-26 Aralık 1978'deki katliamda yaşamını yitiren 111 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Ortaca Dalaman Şubesi'nin etkinliğinde anıldı.

Anma programına bazı siyasi partilerin yönetici ve üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sözcüsü Özlem Öksüzoğlu, Maraş Katliamı'nı gerçekleştirenlerin bir bölümünün daha sonra milletvekili yapılarak ödüllendirildiğini söyledi. Öksüzoğlu, "Alevilere ve solculara yönelik bu saldırılarda resmi rakamlara göre 111 kişi katledildi. Alevilere ait 559 ev yakıldı, 290'a yakın işyeri tahrip edildi. Maraş son olmadı; Çorum'la, Sivas'la devam etti. Bugün burada yalnızca yas tutmak için değil, hesap sormak ve bir daha aynı katliamları yaşamamak için bulunuyoruz" diye konuştu.

Maraş Katliamı'nın etkilerinin bugün de sürdüğünü belirten Öksüzoğlu, "Bu katliamda sadece Aleviler değil, Kürtler ve solcular da hedef alındı. Bugün toplum muhafazakarlık adı altında dindarlaştırılarak düşman kamplara bölünmek isteniyor. Maraş'ın ardından Sivas'ı, Ankara Gar Katliamı'nı yaşadık" dedi.

Öksüzoğlu'nun ardından söz alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Örgütlenme Sekreteri Mevlüt Akbal ise, "Katliamların ardından tepki gösterenler olmasaydı, bu saldırılar devam edecekti. Maraş ve Çorum katliamları 12 Eylül darbesinin ayak sesleriydi. Bugün de Türkiye'nin geleceği tehlike altındadır. Gerçek bir birlik ve beraberlik için mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Anma etkinliği, Maraş Katliamı'nı anlatan belgesel gösterimiyle sona erdi.