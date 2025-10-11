Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

10 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde meydana gelen kazada, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğu belirlendi. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisalı şehide son görev

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin getirildiği baba ocağında anne Zeliha Eryılmaz'ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetli durarak "Bugün dayanacağız" dedi. Cenaze namazından önce tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA