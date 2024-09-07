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Manisa Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Vatandaşlarla Buluşuyor

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Mustafa İlker Kara, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinliyor ve çözüm üretiyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mustafa İlker Kara, mahallelinin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretiyor.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluşan Kaymakam Kara, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor. Tepeeynihan Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Kara, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Kara, vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı.

Kaymakam Kara, yapılan hizmetlere bir aksaklık yaşanması durumunda çözüm üretilmesi için ilgili amirlere talimat verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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