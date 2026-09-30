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Manisa Kula'da düşürülen altın, duyarlı esnafın girişimiyle sahibine teslim edildi

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Manisa Kula'da düşürülen altın, duyarlı esnafın girişimiyle sahibine teslim edildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde alışveriş sonrası altınını düşüren vatandaşın altını, işletme önünde bulan esnaf tarafından sahibine ulaştırıldı. Kuyumcunun desteğiyle yapılan araştırmada altının sahibi bulundu ve altın teslim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra altınını düşüren vatandaşın imdadına duyarlı esnaf yetişti. İş yeri önünde bulunan altını sahibine ulaştırmak için harekete geçen esnaf, altının sahibine teslim edilmesini sağladı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Koyuncu isimli vatandaş, Kula'da faaliyet gösteren Kula Beyza Kuyumculuk'tan altın alışverişi yaptı. Kuyumcudan ayrılan Koyuncu, bir süre sonra Kaçar Susamcılık işletmesinin önünden geçti. Bu sırada satın aldığı altını düşüren Koyuncu, altının düştüğünü fark etmeden bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra işletmesinin önünde altın bulan Kaçar Susamcılık işletme sahibi Yasin Kaçar, altının sahibinin bulunması için harekete geçti. Altının kısa süre önce Kula Beyza Kuyumculuk'tan alınmış olabileceğini değerlendiren Kaçar, bulduğu altını Kula Beyza Kuyumculuk'a götürdü. Kuyumcunun da desteğiyle yapılan araştırma sonucunda altının Muhammed Koyuncu'ya ait olduğu belirlendi. Koyuncu'ya ulaşılmasının ardından bulduğu altını teslim etmek için duyarlı davranan Yasin Kaçar, altının sahibine ulaştırılmasını sağladı. Yaşanan olayda herhangi bir maddi kayıp yaşanmadan altının sahibine teslim edilmesi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Altını teslim alan Muhammed Koyuncu ise kendisine ulaşılmasını sağlayan Yasin Kaçar'a ve Kula Beyza Kuyumculuk'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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