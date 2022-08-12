Manisa haberi... Turgutlu Belediyesi Ekipleri Kentte Çalışmalara Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bostanlık Karakolu mevkii ve Urganlı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı su dolum istasyonu çalışmasına bir yenisini daha ekleyerek, Güney Mahallesi'ne istasyon kurdu. Namazgah mevkiinde ise su dolum istasyonu çalışmalarına başlanacak. Çiftçilerin yoğun olduğu bölgelerde yaşama geçirilen istasyonlarla üreticiler, ilaç makinelerine su dolum işlemlerini yapabiliyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında parke taşı döşeme, tamirat, asfaltlama, boyama ve bakım çalışmalarını da hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'ta yol kaldırma çalışmalarına başlandı. Yol kaldırma işlemlerinin tamamlandığı bölümlerde ise bordür döşeme çalışmaları yürütülüyor. Kocatepe Sokak'ta parke döşeme çalışmaları yapıldı. Ova Yolu Gencer Pınar mevkiinde yürütülen asfalt hazırlık çalışmaları kapsamında yolun zemini asfalta hazır hale getirildi. Kanal üzeri sulama birliğinin batısında yer alan bölgenin asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Çatalköprü Mahallesi'nde yer alan futbol sahasının ise tamirat, boyama, bakım ve yenileme çalışmalarına gün boyu devam edildi.

Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da devam eden ekipler; Gökgedik Mahallesi, Millet Caddesi ile birlikte Aydınlık, Dereli, Sevgi, Çiler, Üzüm, Göl, Keçeciler, Karaman, Simge, Asmalı ve Sart Sokak'ta çalışmaları bitirdi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Barış Manço Parkı'nın bakım ve düzenleme çalışmaları devam ederken, Turgutlu Askerlik Şubesi'nin de boyama çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin saha çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışma ve hizmetlerimize devam ediyor, kentimize su dolum istasyonları kazandırıyoruz. Özveri ile çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.