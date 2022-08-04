Manisa haber: Akhisar'da Semt Pazarının İnşası Devam Ediyor

Akhisar Belediyesi tarafından Ulu Cami Mahallesi'nde yaşama geçirilecek semt pazarının inşası devam ediyor.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla; Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu ile İlçe Sağlık Merkezi arasındaki alana yapılan semt pazarının alt katı; cumartesi günleri semt pazarı diğer günler ise otopark; üst katı ise spor alanı ile oturma alanı olarak kullanılacak.

Başkan Dutlulu çalışmalara ilişkin, "Ulucami Mahallesine kazandıracağımız semt pazarında çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Tamamlandığında mahalle halkının keyifli vakit geçirebileceği modern bir alan olacak. Akhisar'ı güzelleştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Projenin, Ege Bölgesi'nin en modern pazar yeri olmaya aday olduğunu belirten Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral ise "Mahalle sakinlerinin ve pazarcı esnafının uzun zamandır beklediği bu hizmet, Belediye Başkanı Dutlulu sayesinde şehre kazandırılıyor. Tamamlandığında Akhisar'a değer katacak bir hizmet olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.