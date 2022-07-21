Manisa haber: Akhisar'da Eski İstanbul Yolu'nda Çalışmalar Başladı

Akhisar Belediyesi, halkın sıklıkla kullandığı eski İstanbul yolu olarak bilinen 280 sokak üzerinde çalışmalara başladı.

Kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kez de yıllardır el değmeyen eski İstanbul yolu için çalışmalara başladı. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dutlulu, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolda ilk etapta imar planına uygun şekilde yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Halkımızın sıklıkla kullandığı ve yıllardır el değmeyen, unutulan eski İstanbul yolunda çalışmalarımıza hayırlısıyla başladık. 280 sokak olarak bilinen bu yol, programımızda olan bir yerdi. Halkımızdan da bu yol hakkında çok talep geliyordu. İlk etapta imar planına uygun şekilde yol genişletme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Genişletme çalışmaları bittikten sonra ise sıcak asfalt atacağız. Burayı da tamamladıktan sonra belirlediğimiz program kapsamında asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda tüm gücümüzle hizmetlerimize devam edeceğiz. Gösterdikleri anlayış için halkımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

ANKA / Yerel