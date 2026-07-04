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Manisa'da düğüne damga vuran nikah mizanseni

Manisa'da düğüne damga vuran nikah mizanseni
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Manisa'da Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğününde salon sahibi Tandoğan Beel'in nikah memuru rolüyle yönettiği temsili nikah töreni, esprili anonslar ve tavsiyelerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gerçek nikah önceden kıyılmıştı.

Manisa'da dünya evine giren Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğününde sahnelenen temsili nikah töreni, davetlilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Gerçek nikahın daha önce resmi olarak kıyıldığı öğrenilirken, düğün salonunun sahibi tarafından nikah memuru rolüyle gerçekleştirilen mizansen büyük ilgi gördü.

Düğün eğlencesi sırasında mikrofonu eline alan salon sahibi Tandoğan Beel, nikah memuru gibi töreni yöneterek gelin ve damadı sahneye davet etti. Resmi nikahı aratmayan mizansende yaptığı esprilerle davetlileri güldüren salon sahibi Beel, "Yapılan askeri, adli, idari ve GBT soruşturmasında bir adet trafik cezası tespit edilmiş. Ancak bu durum evlenmenize engel bir husus olmadığından nikah törenine geçiyorum" sözleriyle salonda kahkaha tufanı estirdi.

Temsili törende gelin ve damattan yeniden "Evet" yanıtını alan salon sahibi Beel, şahitlerin de onayını aldıktan sonra davetlilere dönerek, "Sizler de alkışlarınızla bu evliliği onaylar mısınız?" ifadeleriyle düğüne katılanları da törene ortak etti.

Mizansen, evlilik cüzdanının temsili olarak takdim edilmesi sırasında yapılan esprili tavsiyelerle devam etti. Beel'in geline, eşinin maç izlerken kanal değiştirmemesi ve haftada bir gün halı sahaya gitmesine izin vermesi yönünde, damada ise alışveriş merkezinde eşine eşlik etmesi ve haftada bir gün ev temizliğine yardım etmesi yönünde yaptığı nükteli tavsiyeler, salondan bol bol alkış ve kahkaha aldı.

Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğününe renk katan temsili nikah töreni, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Eğlenceli anlar sosyal medyada da ilgi görürken, gerçek nikahın daha önce resmi olarak kıyıldığı, düğünde ise tamamen eğlence amacıyla temsili bir nikah mizanseni gerçekleştirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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