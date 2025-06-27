Manisa'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Yaz Tatilinde Okul Tadilatlarında Destek Verecek

Manisa'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Yaz Tatilinde Okul Tadilatlarında Destek Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaz tatilinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin okulların boya ve tadilat çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Bu süreçte mesleki eğitim kursları ve sosyal sorumluluk projeleri de artırılacak.

Manisa'da yaz tatilinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, okulların boya, badana ve tadilat çalışmalarına destek vereceği bildirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Koruma Kurulu Toplantısı, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kurul üyelerinin katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Koruma Kurulu toplantısında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması, istihdamlarının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının sağlanmasına yönelik projeler ele alındı. Önceki döneme ilişkin faaliyetler değerlendirildi ve yeni döneme ilişkin eylem planı oluşturuldu.

Başsavcı Karaca'dan iş birliği vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca, koruma kurulunun yükümlülere yönelik destekleyici ve yönlendirici çalışmalarının önemine dikkat çekerek, kamu kurumları ile sivil toplum iş birliğinin bu süreçte belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Yaz döneminde okullarda boya ve tadilat çalışmaları

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz tatilinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, okulların boya, badana ve tadilat çalışmalarına destek vereceği bildirildi. Bu kapsamda, Boya Badana Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu açılarak yükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanacağı ifade edildi. Çalışmalarla birlikte, okul binalarının yeni eğitim öğretim yılına temiz, düzenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Yükümlülerin belirlenen okullarda gerçekleştireceği boya ve tadilat çalışmalarıyla hem topluma katkı sunacakları hem de mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulacakları belirtildi.

Mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri genişletilecek

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları, sosyal sorumluluk projeleri ve psikososyal destek programlarının artırılmasına karar verildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nun, yeniden suç işlemenin önlenmesi ve toplumsal sorumluluğun güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti

Kimse görmüyor sandı ama kamera tüm olan biteni kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.