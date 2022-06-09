Manavgat yangını sonrası bozulan yollar onarılıyor - Haberler

Manavgat yangını sonrası bozulan yollar onarılıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen yıl çıkan büyük Manavgat yangınının yol açtığı hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen yıl çıkan büyük Manavgat yangınının yol açtığı hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yanan ağaçları taşıyan ağır tonajlı araçların bozduğu grup yollarının bakım ve onarımına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manavgat yangınında yanan ağaçları taşıyan ağır tonajlı araçlardan kaynaklı bozulmaları onarmak için yollarda çalışma başlattı. Manavgat'a bağlı Evrenleryavşi, Dolbazlar, Salur ve Sırtköy Mahallelerin kullandığı grup yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Asfalt, belediyenin kendi tesisinden Çalışmalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi asfalt plent tesisinde üretimi yapılan asfalt kullanılıyor. Evrenleryavşi Mahalle Muhtarı Rahim Duran çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yaz yanan ağaçların taşınmasından dolayı grup yolumuz bozuldu. Başkanımız Muhittin Böcek'e müracaat ederek yolumuzun yapılmasını istedik. Başkanımız da sağ olsun ekipleri yolladı. Sıcak asfaltımızda, yolun bozulan yerleri de yapılıyor" dedi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Yerel Haberler

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