Mamak'ta hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için hatıra ormanı

Ankara'nın Mamak Belediyesi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için Üreğil Millet Bahçesi'ndeki hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenledi.

Üreğil Millet Bahçesi'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleşen fidan dikim törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda basın mensubu ve vatandaşlar katıldı. Program Mamak Belediyesi Mehter Takımı'nın sahne alması ile başladı. Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında şehit olan 38 gazetecimiz var. Şehit olan gazeteciler bilgiyi topluma ulaştırırken ölümü de göze almışlardır. Onların cesaretleri ve özverileri basın özgürlüğünün ne kadar kutsal bir değer olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu ağaç dikme töreni ile şehit gazetecilerin anısını yaşatmanın yanı sıra basın özgürlüğünü ve gazetecilerin güvenliğinin her zaman ön planda olması gerektiğini vurgulamak için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Köse, "Umuyoruz buraya dikeceğimiz ağaçlar, yeşerip büyüdükçe Filistin ve tüm dünyada barışın ve adaletin sağlanması için çabalamaya devam edecek gazetecilere ilham kaynağı olacaktır. Şehit gazetecilerimiz anısına ağaç dikerken onların fedakarlıklarını ve hizmetlerini anıyoruz. İnanıyoruz ki başkenti Kudüs olan Filistin devleti en kısa zamanda kurulacaktır. Bu ağaçlar toprağa kök salarken aynı zamanda kurulacak olan Filistin Devleti'nin kurulması ile köklü bir şekilde ilelebet yaşamasını da temsil edecektir" diye konuştu.

Milletvekili Aydemir ise, "Filistin'de hakkı savunmak için görevleri başında katledilen 38 gazeteci kardeşimiz adına fidan dikerek bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Hatıra ormanımızın gelecek nesillerimiz için anlamlı bir miras olacağına inanıyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Mamak Belediyesi diğer belediyelere de örnek olacak bir karar almıştı. Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen kararla Mamak Belediyesi Gazze'yi kardeş belediye ilan etti. Bu kıymetli çalışmalar için Mamak Belediyesi'ne teşekkür ediyor, görev başında şehit düşen gazetecilere ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Hatıra ormanına fidan diken Başkan Köse ve protokol üyeleri, ağaçlara can suyu vererek bir kez daha Filistinli gazetecileri rahmetle andı. - ANKARA