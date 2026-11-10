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Maltepe'de yalnız yaşayan 65 yaş üstüne 6 ayda 4 bin 500 hane ziyareti yapılacak

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Maltepe'de yalnız yaşayan 65 yaş üstüne 6 ayda 4 bin 500 hane ziyareti yapılacak
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Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için 'Yalnız Değilsiniz Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında 6 ay içinde 4 bin 500 hane ziyaret edilerek ihtiyaçlar yerinde tespit edilecek ve düzenli takip sağlanacak.

Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında, ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 6 ay içerisinde 4 bin 500 hane ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit edilerek gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla "Yalnız Değilsiniz Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 6 aylık süre içerisinde 4 bin 500 hanenin ziyaret edilmesi planlanıyor.

Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilecek

Gerçekleştirilecek ziyaretlerde yaşlı vatandaşların sosyal destek, kişisel bakım, sağlık, barınma ve yaşam şartlarına ilişkin ihtiyaçları yerinde tespit edilecek. Belirlenen ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülecek.

Düzenli takip sağlanacak

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların yalnızca ziyaret edilmesi değil, düzenli olarak takip edilmesi de hedefleniyor. Yapılacak çalışmalarla yaşlıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarından daha etkin yararlanmaları amaçlanıyor.

Maltepe Kaymakamlığı tarafından yürütülen projeyle, ilçede yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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