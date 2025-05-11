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Maltepe'de Öğrencilerden Öğretmene Anlamlı Anneler Günü Sürprizi

Maltepe'de Öğrencilerden Öğretmene Anlamlı Anneler Günü Sürprizi
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İstanbul Maltepe'deki Kazım Tunç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Neslihan Eren Akın'a sürpriz yaparak Anneler Günü'nü kutladı. Meşalelerle ve şarkılarla öğretmenlerinin evinin önüne gelen öğrenciler, duygusal anlara sahne oldu.

İstanbul Maltepe'de 3. sınıf öğrencileri, meşaleler ve şarkılar eşliğinde öğretmenlerinin evinin önüne gelerek ' Anneler Günü'nü kutladı.

Maltepe'de Kazım Tunç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Neslihan Eren Akın'a anlamlı bir ' Anneler Günü' sürprizi hazırladı. Akşam saatlerinde şarkılar söyleyerek ellerinde meşalelerle öğretmenleri Akın'ın evinin önüne gelen öğrenciler, öğretmenlerinin Anneler Günü'nü kutladı. Evinin önünde meşaleler eşliğinde şarkılar söylendiğini gören Akın, balkonundan öğrencilerini selamladı. Duygusal anlar yaşayan öğretmen, ardından aşağıya inerek öğrencilerine tek tek sarıldı ve bu özel sürpriz için teşekkür etti. Hem öğretmeni hem de görenleri duygulandıran bu anlamlı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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