Maltepe'de Öğrencilerden Öğretmene Anlamlı Anneler Günü Sürprizi

İstanbul Maltepe'de 3. sınıf öğrencileri, meşaleler ve şarkılar eşliğinde öğretmenlerinin evinin önüne gelerek ' Anneler Günü'nü kutladı.

Maltepe'de Kazım Tunç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Neslihan Eren Akın'a anlamlı bir ' Anneler Günü' sürprizi hazırladı. Akşam saatlerinde şarkılar söyleyerek ellerinde meşalelerle öğretmenleri Akın'ın evinin önüne gelen öğrenciler, öğretmenlerinin Anneler Günü'nü kutladı. Evinin önünde meşaleler eşliğinde şarkılar söylendiğini gören Akın, balkonundan öğrencilerini selamladı. Duygusal anlar yaşayan öğretmen, ardından aşağıya inerek öğrencilerine tek tek sarıldı ve bu özel sürpriz için teşekkür etti. Hem öğretmeni hem de görenleri duygulandıran bu anlamlı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL