Malazgirt'te zaferin 954. yıldönümünde meşaleler ve Türk bayraklarıyla fener alayı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında görkemli bir fener alayı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti başkanları, STK'lar, muhtarlar, askeri erkan, polis ve jandarma ekipleri ile binlerce vatandaş katıldı. Fener alayında Okçular Vakfı atlı okçuluk ekibi, Van Jandarma atlı ekibi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri de yer aldı.

Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Vali Çakır, Malazgirt halkıyla bu anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakır, "Çok değerli Malazgirt halkı ve kıymetli misafirlerimiz, Malazgirt her daim misafirlerini baş tacı yapmıştır. İnşallah salı günü de Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir kalabalıkla karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki programa davet ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin" dedi.

Vali Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te önemli mesajlar vereceğini de belirtti.

Yunus polisinden nefes kesen gösteri

Fener alayının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Malazgirt Otoparkı'nda gerçekleştirdikleri motosiklet gösterileriyle geceye damga vurdu. Zorlu hareketleriyle izleyenleri hayran bırakan Yunuslar, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösteri sonunda Vali Çakır, ekibi tebrik etti. - MUŞ