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Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük onur duyuyoruz. Çanakkale ruhunu yaşatmak ve vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı anmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğine Kaymakam Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Emniyet Müdürü Faruk Kıran, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler katıldı.

Program sonunda Şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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