Malatyalı Emekli Vatandaş: "Bu Para Faturaları Ödemeye Bile Yetmiyor. Ağzını Açan İçeri Tıkılıyor" - Haberler

Malatya'da yaşayan emekli vatandaş, "Artık kalkamıyoruz altından. Bıktık usandık, yeter artık, bıktık. 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Yetiştiremiyorum" dedi.

Malatya'da yaşayan emekli bir vatandaş, her gün gelen zamlar karşısında geçinmekte zorlandıklarını söyledi; "Her gün zam, her gün zam. Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz. Asgari ücret alan, bu para ile geçiniyorsa; bir gün daha yapsınlar zam. Geçinemiyorsa ne yapacak bu adam? Allah yardımcımız olsun" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Eğer asgari ücretle çalışıyorsa, kirada oturuyorsa; iki tane, üç tane öğrencisi varsa nasıl geçinecek. ya hırsızlık yapacak ya da işi bırakacak. Vatandaş perişan. Devletin buna çare bulması lazım. Benim için AK Parti artık bitti. 20 senedir AK Parti'ye oy veren bir insanım. Yeter" diye konuştu.

Bir başka emekli ise "Alıştık. Zam gelmediği gün şaşırıyoruz artık. Emekli ne kadar geçinirse ben de o kadar geçiniyorum" dedi.

Başka bir emekli, "Artık kalkamıyoruz altından. Bıktık usandık, yeter artık, bıktık. 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Yetiştiremiyorum" ifadelerini kullandı.

