Malatyalı Çiftçinin Yem Deposunu Yakıp Ağaçlarını Kestiler

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çiftçilik ve besicilik yapan Kahraman Pektaş’ın önce yem deposu kundaklandı, sonra da 4 yıldır emek verip büyüttüğü 600 adet ağacı kesildi. Pektaş, “Önce depomu yaktılar; içerisinde 20 ton saman, 10 ton yonca vardı. Hiçbir şey koymadılar, her şeyi yakıp yıktılar. 500-600 bin liralık zararım var. Tarlada da bütün ağaçları kestiler, 1 milyon zarar var. Şu anda çok mağdurum. Mahvoldum, bittim” dedi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çiftçilik ve besicilik yapan Kahraman Pektaş'ın önce yem deposu kundaklandı, sonra da 4 yıldır emek verip büyüttüğü 600 adet ağacı kesildi. Pektaş, "Önce depomu yaktılar; içerisinde 20 ton saman, 10 ton yonca vardı. Hiçbir şey koymadılar, her şeyi yakıp yıktılar. 500-600 bin liralık zararım var. Tarlada da bütün ağaçları kestiler, 1 milyon zarar var. Şu anda çok mağdurum. Mahvoldum, bittim" dedi.

Malatya Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilikle uğraşan Kahraman Pektaş'ın önce yem deposu kundaklandı, sonra da 150 kayısı ağacı ile 450 ceviz ağacı kökünden kesildi. Jandarma, Kahraman Pektaş'ın şikayeti üzerine yem deposunu yakın ağaçları kesen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MAHVOLDUM, BİTTİM"

Kahraman Pektaş, şunları söyledi:

"Tarlada hiçbir ağaç bırakmamışlar. 150 kayısı, 450 tane de ceviz ağacını kesmişler. Önce depomu yaktılar; içerisinde 20 ton saman, 10 ton yonca vardı. Hiçbir şey koymadılar, her şeyi yakıp yıktılar. Pazar günü depomu yaktılar. 500-600 bin liralık zararım var. Tarlada da bütün ağaçları kestiler, 1 milyon zarar var. Şu anda çok mağdurum. Mahvoldum, bittim."

Pektaş, şüphelendiği kimse olmadığını belirterek, "Köyde çekememezlik var. Yabancı, gelip bunları bu şekilde yapmaz" dedi. Eşinin yaşanan olay nedeniyle rahatsızlandığını dile getiren Pektaş, "Samanım, yoncam, ineklerin yemi, her şey buradaydı. Hiçbir şeyim kalmadı, her şey yandı. Depo olarak kullanıyorduk, şimdi ineklerimize yedirecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Çok mağduruz. Eşim burayı gördü, üzüntünden rahatsızlandı, şimdi hastanede" diye konuştu.

"RESMEN BİR KATLİAM YAPILMIŞ"

Kahraman Pektaş'ın dayısı Hasan Kaya ise yaşanan olaydan dolayı yeğeninin büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek, "Bu ağaçlara yıllardan beri emek çekiyor. Köyden ya da havuzdan su getirip bu ağaçları suluyordu. Gecesini gündüzünü buraya adamıştı. Bunu yapanlar gerçekten hiç vicdan azabı duymamışlar. Bir canlının katledildiğini görüyoruz. Resmen burada bir katliam yaşatılmış. Yetkililerden bir an önce faillerin bulunmasını, gerekli cezayı almalarını ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bir de olaydan dolayı yaşanan mağduriyetin tazmin edilmesini gönlümüz arzuluyor" dedi.

"EN BÜYÜK ALÇAKLIĞI YAPMIŞLAR"

Fethiye Mahallesi Muhtarı Fahri Güler de olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Üzgümün. Dün ahırı yanmıştı. NATO üssünden beni aradılar ve Fethiye'de yangın olduğunu söylediler. Durumu bildirdim, itfaiye gelip müdahale etti. Tabii bundan haberimiz yoktu. Ondan sonra da ağaçlarını budamışlar. Üzgünüm, Fethiye'de şimdiye kadar olmadık bir durum. Bunu kim yaptıysa en büyük alçaklığı yapmış. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. Burada Fethiye'nin haysiyeti ve şerefi önde gelir. Kaymakamımız ve belediye başkanımız da bu olayın peşindeler."

"BEN İNSANIM DİYEN BUNU YAPMAZ"

Yaşanan olaydan dolayı Pektaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Yazıhan İlçe Başkanı Şahmurat Çalışkan, "Fethiye'de çok vahim bir olayla karşılaştık. Üretici, çiftçi Kahraman kardeşimizin önce deposu kundaklanmış, eviyle ve hayvanların yemleriyle ilgili her şey tamamen tahrip edilmiş. Sonra da gidip bahçesinde bir katliam yapmışlar. Bunu 'ben insanım' diyen kimse yapmaz. Ruh hali bozuk birilerinin yaptığı bir olay diye düşünüyoruz. Bölgemizde bu tür olaylarla sık karşılaşmıyoruz, bizi de çok üzdü" dedi.